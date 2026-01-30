(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Geolier si conferma in testa alla classifica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Niq, con il nuovo album Tutto è possibile. Un disco che, riflettendo sul successo senza idealizzarlo, unisce mondi lontani e li fa convivere nello stesso racconto, ospitando Pino Daniele, 50 Cent, Anuel AA, insieme a Sfera Ebbasta, Anna e Kid Yugi. Geolier si conferma anche al primo posto dei singoli con 2 giorni di fila, brano che lo vede duettare con Sfera Ebbasta e Anna. Al secondo posto si inserisce, al debutto, il nuovo album di inediti di Louis Tomlinson, How did I get here? (Bmg), che conquista anche il primo posto nella classifica cd, vinili e musicassette. Si tratta del terzo album del cantautore britannico, frutto di una ricerca artistica intensa in cui l'artista si mette alla prova come autore, compositore e performer. Terzo gradino del podio per Olly con Tutta vita sempre. Quarto è 22Simba con La Cura, in nome di Miria, repack dell'ep La cura con due tracce inedite e gli altri brani in versione Live-Room. Subito dietro, in quinta posizione, i Megadeth con l'album omonimo, il diciassettesimo del gruppo metal statunitense che dopo il tour dovrebbe segnare il suo definitivo ritiro dalle scene. Tony Boy è sesto, in discesa di due posizioni, con Trauma, davanti a Bresh in risalita di sei con Mediterraneo. Ottava e nona piazza per Sfera Ebbasta con le ristampe di Rockstar del 2018 e dell'album che porta il suo nome del 2016 (il primo lavoro discografico del rapper) in occasione dei 10 anni di carriera. Chiude la top ten Guè, con il quinto volume di Fastlife, il mixtape di culto nato vent'anni fa dal talento e dall'amore per il rap dell'artista. (ANSA).