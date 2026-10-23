(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Geolier continua a essere il re incontrastato delle classifiche. Il nuovo album, Tutto è possibile - Atto II, secondo capitolo del precedente disco da record, si prende subito la vetta della classifica Fimi/Niq degli album più venduti della settimana. Il rapper napoletano, che è anche decimo con Dio Lo Sa - Atto II, uscito più di due anni fa, occupa anche i primi quattro posti della chart dei singoli con i feat con Lazza (Non sei più tu), Shiva (Emanuele e Andrea) e Achille Lauro (Per Noi) e con il brano Winner. Tutti contenuti nel disco appena pubblicato. Podio tutto rinnovato anche con le new entry dei Fontaines D.C. al secondo posto con Dopamine Chamber - primo tra i vinili, cd e musicassette -, che è stato anticipato dai singoli Marianne e Tongue e dalla collaborazione con Rosalía in Where Is Gone?, e di Giorgia con G+1, nuova versione dell'album uscito quasi un anno fa con brani inediti e versioni live oltre a tutti i brani di G. 22simba è stabile in quarta posizione, rispetto a una settimana, con Miria, il nuovo progetto del rapper è composto da 18 tracce e featuring come Guè, Tedua, Sayf, Paky, Promessa e 18K. Scambio di posizioni tra Olly con Tutta Vita (sempre), ora quinto, e Shiva, sesto con Vangelo. Kid Yugi è stabile, in settima piazza, con Anche gli eroi muoiono, mentre risale di due gradini Bresh con Mediterraneo (dopo il mare) ed è ottavo. Rientra in top ten Achille Lauro, nono con Comuni Immortali. (ANSA).