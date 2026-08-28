(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Podio invariato rispetto a una settimana fa quello della classifica degli album più venduti della settimana (Fimi/Niq). Geolier, a 32 settimane dall'uscita, si conferma in vetta con Tutto è Possibile. Il rapper napoletano è anche settimo con Dio Lo Sa - Atto II, uscito ormai più di due anni fa. Dietro di lui, stabili, Olly con Tutta Vita (sempre), secondo, e Shiva con Vangelo, terzo. Subito dietro scambio di posizioni tra Bresh, ora quarto, con Mediterraneo (dopo il mare), e Bad Bunny, quinto con Debi tirar mas fotos all'86/a settimana dall'uscita. Presidia stabilmente il sesto posto, la regina del rap Anna, con Million Dollar Babe. Perde una posizione Samurai Jay con Amatore, ed è ottavo, davanti ad Achille Lauro, nono con Comuni Mortali. Chiude Kid Yugi con Anche gli eroi muiono. Tra i singoli, ancora in testa il tormentone La Testa Gira di Fred De Palma con Anitta ed Emis Killa. (ANSA).