(di Claudia Fascia) (ANSA) - ROMA, 19 DIC - La riedizione di Wish You Were Here dei Pink Floyd, per celebrare i 50 anni dalla sua uscita, conquista al debutto il primo posto nella classifica degli album più venduti e in quella dei cd, vinili e musicassette, secondo le rilevazioni Fimi/Niq. Il cofanetto include l'album originale del 1975 con un nuovo mix in Dolby Atmos realizzato da James Guthrie, 25 brani bonus (di cui 6 inediti) e 16 bootleg di Mike Millard rimasterizzati da Steven Wilson. Rinnovato anche il resto del podio con al secondo posto Gemitaiz che ha pubblicato il nuovo album Elsewhere (con l'annuncio anche del ritorno live nei festival estivi), al quale hanno collaborato Mathilde Fernandez, Salmo, Neffa, Ele A, Coez, MadMan, Venerus, Meg, Joshua e Danno. In terza posizione entra Paky con Gloria, un'evoluzione nel percorso del rapper che da una dimensione più intima e autobiografica è passato a un racconto più collettivo, messo in evidenza anche dalle collaborazioni presenti che vanno da Baby Gang a Clara, passando per Franco126, Guè, Kid Yugi, Rose Villain, Sfera Ebbasta, Shiva, Simba La Rue e Tedua. Al quarto posto resiste, anche davanti alla valanga di uscite pre-natalizie, Olly con Tutta Vita (sempre), in classifica da 60 settimane. Ultimo, che sette giorni fa era in vetta, scivola in quinta posizione con il live album Ultimo Live Stadi 2025, che racchiude la set list completa dell'ultimo tour. Sesta piazza per Sfera Ebbasta che ha pubblicato l'album celebrativo XDVR Anniversar10, il disco di debutto del trapper, seguito da Emis Killa - in calo di cinque posizioni - con Musica Triste. Noyz Narcos è ottavo con Funny Games, in cui compaiono tra i feat Achille Lauro, Conway The Machine, Gast, Guè, Jake La Furia, Kid Yugi, Madame, Nerissima Serpe, Papa V e Shiva. Chiude la top ten Kid Yugi con Tutti i nomi del Diavolo e Michael Bublè con il natalizio Christmas. Nella classifica dei singoli la regina delle feste Mariah Carey si conferma in vetta con l'intramontabile All I want for Christmas is you. (ANSA).