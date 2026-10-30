(di Titti Santamato) (ANSA) - ROMA, 30 OTT - Amateur di Cesare Cremonini è il disco più venduto della settimana in Italia: debutta al n.1 sia nella classifica album generale sia in quella dei formati fisici cd, vinili, musicassette secondo le rilevazioni di Fimi/Niq. Uscito il 23 ottobre, Amateur è il decimo album della carriera dell'artista ed è stato registrato tra Londra e Bologna, con alcuni tra i musicisti più importanti della scena internazionale tra cui il sassofonista Donny McCaslin che ha suonato nell'ultimo disco di David Bowie Blackstar. Completa il podio della hit parade il rapper napoletano Geolier con Tutto è possibile Atto II, che passa dalla prima alla seconda posizione. Terza la rock band rock irlandese Fontaines D.C. con il quinto album in studio Dopamine Chamber, pochi giorni fa ha suonato a Bologna aprendo il concerto con un tributo a Mina. In quarta posizione Olly con Tutta vita (sempre) da 105 settimane in classifica, seguono 22Simba con Miria, Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono, Shiva con Vangelo. Stabile all'ottavo posto Bresh con Mediterraneo (dopo il mare), chiudono la classifica la raccolta Gli anni degli 883 che risale dalla 12/a posizione e Achille Lauro con Comuni Immortali decimo. Nella classifica dei cd, vinili e musicassette, entra Back to black, la ristampa che celebra i 20 anni del disco che consacrò Amy Winehouse, pubblicato il 27 ottobre del 2006. Questa la classifica Fimi/Niq degli album più venduti della settimana (dal 23 al 19 ottobre 2026): 1) AMATEUR - CESARE CREMONINI (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 2) TUTTO È POSSIBILE - ATTO II, GEOLIER (ATLANTIC-WARNER MUSIC) 3) DOPAMINE CHAMBER, FONTAINES D.C. (BB (XL REC.)-SELF) 4) TUTTA VITA (SEMPRE), OLLY (EPIC-SONY MUSIC) 5) MIRIA, 22SIMBA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 6) ANCHE GLI EROI MUOIONO, KID YUGI (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 7) VANGELO, SHIVA (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC) 8) MEDITERRANEO (DOPO IL MARE), BRESH (EPIC-SONY MUSIC) 9) GLI ANNI - 883 (WARNER MUSICWARNER MUSIC) 10) COMUNI IMMORTALI, ACHILLE LAURO (ATLANTIC-WARNER MUSIC) Questa la classifica dei singoli: 1) NON SEI PIÙ TU, GEOLIER FEAT. LAZZA (ATLANTIC-WARNER MUSIC) 2) PER NOI, GEOLIER FEAT. ACHILLE LAURO (ATLANTIC-WARNER MUSIC) 3) LONTANO, SFERA EBBASTA (CUPIDO SRL-UNIVERSAL MUSIC) 4) CANZONE D'AMORE - GEOLIER (ATLANTIC) 5) BBY WOW - KAROL G, JUDELINE & RUSOWSKY (EMI) E questa quella dei cd, vinili e musicassette: 1) AMATEUR - CESARE CREMONINI (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 2) TUTTO È POSSIBILE - ATTO II, GEOLIER (ATLANTIC-WARNER MUSIC) 3)DOPAMINE CHAMBER, FONTAINES D.C. (BB (XL REC.)-SELF) 4) BACK TO BLACK (20TH ANNIVERSARY EDITION) -AMY WINEHOUSE (UNIVERSAL STRATEGIC-UNIVERSAL MUSIC) 5) FROM THE DARK - TONY IOMMI & JORN (BMG-UNIVERSAL MUSIC). (ANSA).