(ANSA) - ROMA, 06 MAR - È tutta a trazione Sanremo la prima classifica ufficiale Fimi/Niq post Festival. I brani presentati in gara alla 76/a edizione monopolizzano la top ten dei singoli, dominata a sorpresa da Ossessione di Samurai Jay (solo 17/o all'Ariston), seguito da Per Sempre Sì del vincitore Sal Da Vinci e da Tu Mi Piaci Tanto di Sayf (secondo in classifica al festival). Subito fuori dal podio, è quarta Ditonellapiaga con Che Fastidio! (terza all'Ariston), seguita da Male Necessario di Fedez & Marco Masini. Sesta piazza per Stupida Sfortuna di Fulminacci, settima per Poesie Clandestine di Lda & Aka 7even. Chiudono la top ten Labirinto di Luchè, Magica Favola di Arisa e Prima Che di nayt. Sono targate Sanremo anche le posizioni successive: all'undicesima ecco Tommaso Paradiso con I Romantici, poi J-Ax con Italia Starter Pack (12/o), Serena Brancale con Qui Con Me (13/a), Tredici Pietro con Uomo Che Cade (14/o), le Bambole di Pezza con Resta Con Me (15/e), Elettra Lamborghini con Voilà (16/a). In diciassettesima posizione apunta Donne Ricche di TonyPitony, ospite di Ditonellapiaga nella serata cover. Nella top 20 anche Levante con Sei Tu, Chiello con Ti Penso Sempre e Ermal Meta con Stella Stellina. Con Funzioni Vitali, Meta debutta anche al settimo posto della clssifica Fimi/Niq degli album più venduti della settimana, che vede come new entry in sesta posizione la compilation di Sanremo 2026, in vetta alla classifica di cd, vinili e musicassette. A dominare è ancora Kid Yugi con Anche Gli Eroi Muoiono, seguito in seconda posizione da Geolier con Tutto è Possibile e da Olly, vincitore del Festival 2025 e ospite della prima serata quest'anno, con Tutta Vita (Sempre). Quarta piazza per Bad Bunny con Debi tiràr mas fotos, seguito da Luchè con Il Mio Lato Peggiore, da 42 settimane in classifica, in risalita di cinque posizioni. È ottavo Achille Lauro, co-conduttore all'Ariston, con Comuni Mortali, seguito da due new entry: Bruno Mars, non con The Romantic, e Tredici Pietro, decimo con Non Guardare + Giù. (ANSA).