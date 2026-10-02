(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Miria, il nuovo album di 22simba, per la seconda settimana consecutiva si conferma il disco più venduto della settimana, in vetta alla classifica Fimi-Niq degli album e al secondo posto nella chart relativa a cd, vinili e musicassette. Il nuovo progetto discografico del rapper - composto da 18 tracce e featuring come Guè, Tedua, Sayf, Paky, Promessa e 18K - precede Geolier, che resta in seconda posizione con Tutto è Possibile, a 37 settimane dall'uscita. La novità, sul terzo gradino del podio, è Mustang, il nuovo album di inediti di Biagio Antonacci, nove brani uniti dall'idea di libertà: il disco, che contiene anche il singolo You & Me pubblicato lo scorso aprile, conquista anche la vetta della classifica cd, vinili e musicassette. Quarta piazza tra gli album per Shiva con Vangelo, davanti a Olly con Tutta Vita (sempre), da ben 101 settimane in classifica. Risale di un gradino ed è sesto Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono, che precede questa settimana Bresh con Mediterraneo (dopo il mare), in calo di una posizione. Chiudono la top ten Achille Lauro con Comuni Immortali; Sono Lucio, antologia di Lucio Dalla, con 31 brani rimasterizzati dai nastri analogici originali e immagini storiche del fotografo Luigi Ghirri; e ancora Geolier con Dio lo Sa - Atto II (da 121 settimane in classifica). Tra i singoli, resta al top Sfera Ebbasta con Lontano. (ANSA).