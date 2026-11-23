(ANSA) - TEL AVIV, 23 NOV - Il capo dello Stato israeliano Isaac Herzog ha condannato la ''spregevole violenza perpetrata da estremisti ebrei contro persone e comunità innocenti'' in Cisgiordania. ''Vi assicuro che le nostre forze dell'ordine stanno lavorando con impegno per cancellare questa terribile macchia morale, per arrestare, indagare e perseguire i responsabili di tali atti di violenza, nel pieno rispetto della legge'', ha affermato Herzog intervenendo alla convention di Elnet a Gerusalemme, dove sono presenti delegazioni politiche di diversi Paesi europei, Usa, Emirati Arabi Uniti e Marocco. (ANSA).