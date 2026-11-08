(ANSA) - TEL AVIV, 08 NOV - Il presidente di Israele Isaac Herzog ha appena affidato ufficialmente al leader di Yashar, Gadi Eisenkot, l'incarico di formare un nuovo governo dopo le elezioni del 27 ottobre. La cerimonia avviene presso la residenza presidenziale a Gerusalemme e viene trasmessa in diretta. Adesso Eisenkot ha 28 giorni, in base alla Legge fondamentale, per formare un nuovo esecutivo. Qualora fosse necessario più tempo, il presidente potrà concedere una proroga fino a ulteriori 14 giorni. (ANSA).