(ANSA) - BRUXELLES, 27 OTT - Il presidente della Finlandia Alexander Stubb e il premier norvegese Jonas Gahr Store hanno avuto una conversazione telefonica con Vladimir Putin. Lo conferma la presidenza finlandese spiegando che "l'obiettivo della telefonata è stato portare un messaggio diretto a Putin in relazione ai futuro negoziati. La telefonata è legata al prossimo round di colloqui previsto ad Abu Dhabi". Stub e Store - viene spiegato - hanno parlato "in veste di leader dei rispettivi Paese, e non a nome dell'Europa". "La discussione è stata franca e sostanziale", ha sottolineato Stubb. (ANSA).