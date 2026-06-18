(ANSA) - BRUXELLES, 18 GIU - "Il Presidente Trump ha messo alla prova i nostri alleati, chiedendo loro di sostenere l'America quando abbiamo chiesto aiuto, e troppi hanno fallito. Gli Usa hanno difeso l'Europa per generazioni, e il Presidente ha chiesto che i nostri aerei decollassero dalle basi in Europa o dalle nostre basi, le nostre navi dai porti per colpire obiettivi in Medio Oriente, obiettivi iraniani che minacciano gli interessi europei, ma troppi hanno detto no o hanno cercato di affogarci in dibattiti legali, o ci hanno criticato per aver fatto ciò che loro non sono in grado di fare. È stato vergognoso", ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth. (ANSA).