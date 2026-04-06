(ANSA) - NEW YORK, 06 APR - "Oggi si registrerà il maggior volume di attacchi in Iran. E domani saranno ancora più di oggi". Lo ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth. "I nostri guerrieri hanno eseguito con coraggio e precisione" la missione per salvare il pilota disperso in Iran, ha sottolineato Hegseth ringraziando le truppe americane. "La nostra non è stata fortuna è stato addestramento e tecnologia: le nostre truppe hanno trasformate una potenziale tragedia in una dimostrazione della nostra determinazione", ha aggiunto. (ANSA).