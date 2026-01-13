(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Hbo Max, il servizio streaming globale di Warner Bros. Discovery, è live da oggi in Italia. Già disponibile in oltre 100 Paesi, nell'offerta ci sono i contenuti di HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Universe, Max Originals, Eurosport. HBO Max è disponibile via web (hbomax.it), via app e su abbonamento all'interno di Amazon Prime Video. Inoltre Tim è partner al lancio, rendendo Hbo Max disponibile per i clienti Timvision. Hbo Max è la casa di tutti i successi storici firmati Hbo e nell'offerta ci sono anche titoli più recenti, a partire da A battle after another del regista Paul Thomas Anderson e con protagonista Leonardo Di Caprio. Tra i titoli più attesi a livello globale, la serie Hbo Original A Knight of the Seven Kingdoms (disponibile dal 19 gennaio), il nuovo epico capitolo dell'universo di Game of Thrones e la seconda stagione di The Pitt, il medical drama Max Original trionfatore agli Emmy Awards. Arriva per la prima volta in Italia anche la serie Hbo Original Industry, ambientato nel mondo della finanza e Heated Rivalry, la complessa e tormentata storia d'amore tra due giocatori rivali di hockey sul ghiaccio. (ANSA).