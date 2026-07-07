(ANSA) - LONDRA, 07 LUG - Reazione sdegnata del principe Harry al verdetto con cui la giustizia britannica ha respinto oggi la denuncia contro l'editore del Daily Mail, tabloid della destra populista accusato d'aver condotto per anni intercettazioni illegali ai suoi danni e a quelli di altri 6 vip fra cui Elton John. In una nota firmata assieme a una dei co-denuncianti, l'attivista anti-razzismo Doreen Lawrence, il secondogenito di re Carlo III ha bollato la sentenza del giudice Matthew Nicklin alla stregua di "un completo ed ovvio insabbiamento": qualcosa di "sconcertante e totalmente ingiustificato, ma purtroppo non inatteso". (ANSA).