(ANSA) - LONDRA, 07 LUG - Partita persa per il principe Harry di fronte alla giustizia britannica nella causa contro il Daily Mail, tabloid della destra populista accusato d'aver condotto per anni intercettazioni illegali ai suoi danni e a quelli di altri 6 vip co-denuncianti fra cui Elton John, Liz Hurley o Doreen Lawrence, attivista anti-razzismo. Il giudice Matthew Nicklin, dell'Alta Corte di Londra, nel verdetto emesso oggi in coincidenza con l'inizio di un'attesa visita nel Regno del secondogenito di re Carlo III, ha decretato che l'attività illecita "non è stata provata" e non ha riconosciuto responsabilità dirette dell'editore. (ANSA).