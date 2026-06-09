(ANSA) - MILANO, 09 GIU - È finito la scorsa domenica a Milano il periodo di quarantena dei due cittadini del Regno Unito identificati come contatti di casi confermati di Hantavirus. Gli accertamenti sanitari previsti dai protocolli internazionali hanno confermato la completa negatività al virus e l'assenza di sintomi per entrambi i soggetti. La gestione della quarantena ha visto una collaborazione che ha coinvolto il ministero della Salute, la Regione Lombardia, l'Ats Città Metropolitana di Milano, l'Asst Fatebenefratelli Sacco, il Centro Regionale per le Malattie Infettive (CeReMi) e il Centro Ospedaliero Militare di Baggio. "L'esito positivo di questa vicenda, conclusasi con la negatività al virus e il ritorno alla normalità dei due cittadini britannici, dimostra la reattività del nostro sistema sanitario" ha commentato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ringraziando tutti gli attori coinvolti. "La Lombardia ha dimostrato ancora una volta di possedere un modello organizzativo di eccellenza sul fronte del biocontenimento e delle malattie infettive ad alto rischio. Reagire in poche ore a una segnalazione internazionale, rintracciare i contatti, isolarli in sicurezza e monitorarli senza mai cedere all'allarmismo - ha aggiunto - è la prova che la nostra rete di sorveglianza epidemiologica è solida, efficiente e pronta a tutelare la salute pubblica e quella dei visitatori con professionalità e umanità". (ANSA).