VENETO. Scatta anche in Veneto la sorveglianza sanitaria legata al focolaio di Hantavirus scoppiato sulla nave da crociera antartica Mv Hondius. Il ministero della Salute ha attivato il monitoraggio su quattro passeggeri italiani presenti su un volo Klm diretto a Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna olandese poi morta in Sudafrica dopo aver contratto il virus. Le informazioni sono state trasmesse alle Regioni coinvolte: Veneto, Calabria, Campania e Toscana.



Secondo quanto comunicato dal ministero, i quattro passeggeri saranno sottoposti a “sorveglianza attiva” in via precauzionale, anche se le autorità sanitarie internazionali continuano a indicare un rischio molto basso per la popolazione europea. In Toscana è già stata posta in quarantena preventiva una donna domiciliata a Firenze, monitorata dopo il possibile contatto avvenuto durante le operazioni di imbarco sul volo Klm. Le autorità regionali hanno avviato il tracciamento dei contatti e gli accertamenti clinici previsti dai protocolli.



L’emergenza ruota attorno alla nave Mv Hondius, dove l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato sei casi di Hantavirus su otto sospetti, con tre decessi registrati. Il virus identificato è l’Andes virus, una variante rara che può trasmettersi anche tra esseri umani. L’Oms e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ribadiscono però che il rischio globale resta basso e “molto basso” in Europa.



Nel frattempo prosegue la complessa operazione sanitaria alle Canarie per lo sbarco dei passeggeri della nave. A Tenerife sono attesi diversi voli speciali predisposti da vari Paesi europei e dagli Stati Uniti. A bordo dell’Hondius dal 6 maggio si trova anche un epidemiologo italiano dell’Ecdc, impegnato nelle attività di assistenza e monitoraggio del focolaio.