(ANSA) - GENOVA, 17 NOV - "Io non faccio parte di Hamas e nemmeno l'Abspp, ma quando si parla di palestinesi è necessario schierarsi e io mi sono schierato con il popolo palestinese". Lo ha detto Mohammad Hannoun, architetto palestinese di 64 anni, collegato dal carcere di Terni nell'udienza preliminare in corso per i presunti fondi ad Hamas. Hannoun, considerato dalla procura al vertice della cellula italiana di Hamas, non si è sottoposto a interrogatorio ma ha fatto alcune dichiarazioni spontanee chiarendo fra le altre cose il concetto di "martiri", che non fa riferimento ai combattenti di Hamas ma "ai palestinesi finiti sotto le bombe". (ANSA).