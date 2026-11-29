(ANSA) - TEL AVIV, 29 NOV - L'alto funzionario di Hamas Bassem Naim ha attaccato duramente il presidente del partito arabo-israeliano Ra'am Mansour Abbas dopo l'intervista di ieri sera a Channel 12 in cui ha affermato di considerare il gruppo palestinese un'organizzazione terroristica. "Un palestinese che ha venduto l'anima al diavolo per inseguire il miraggio della coesistenza descrive la resistenza del suo popolo come terrorismo", scrive Naim su X. "Questa è un'apostasia nazionale, un tradimento di Dio", aggiunge. (ANSA).