(ANSA) - ROMA, 07 NOV - L'ufficio stampa del governo di Hamas ha riferito che, nelle ultime 12 ore, la pioggia ha allagato 70.000 tende che ospitano sfollati di Gaza e che le condizioni meteorologiche invernali hanno causato finora danni stimati per 3 milioni di dollari. Lo riporta il Times of Israel. L'ufficio governativo aggiunge che, a causa del maltempo, in diverse zone della Striscia sono crollati numerosi muri, provocando alcuni feriti. Hamas accusa Israele di impedire l'ingresso nella Striscia di rifugi e altre attrezzature necessarie per far fronte alle piogge. Da parte sua, Israele afferma di limitare l'ingresso di materiali che potrebbero essere utilizzati anche come armi e ha inoltre accusato Hamas di saccheggiare gli aiuti umanitari. (ANSA).