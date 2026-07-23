(ANSA) - PADOVA, 23 LUG - Un uomo di 85 anni di Abano Terme, nel Padovano, ha perso la vita questa mattina nel cantiere edile di un'abitazione privata a Teolo (Padova). L'uomo, dipendente della ditta a conduzione familiare del figlio, si trovava al primo livello dell'abitazione quando ha avuto un malore ed è caduto a terra battendo la testa. L'allarme è stato lanciato intorno alle 10.00, ma nonostante l'intervento del 118 non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bastia di Rovolon e il personale dello Spisal, per verificare il rispetto delle norme di sicurezza. L'intera area dell'incidente è stata posta sotto sequestro. (ANSA).