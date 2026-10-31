(ANSA) - BRINDISI, 31 OTT - La Procura di Brindisi ha disposto la citazione a giudizio per un docente di 65 anni accusato di violenza privata e percorse ai danni di un suo alunno di 14 anni. L'udienza pre-dibattimentale si terrà il prossimo 3 febbraio davanti al giudice Adriano Zullo. Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato di Ostuni, coordinate dal pubblico ministero Pierpaolo Montinaro. Nei confronti del 65enne il pm ha contestato anche le aggravanti per avere commesso il fatto con abuso di potere, inerente ad un pubblico servizio, e ai danni di un minorenne all'interno di una scuola. I fatti si sarebbero verificati in una scuola media di Ostuni nel gennaio scorso. L'attività investigativa è stata avviata dopo la denuncia-querela presentata dai genitori dell'adolescente, parti offese, assistite dall'avvocato di fiducia Antonello Anglani. In sede di denuncia padre e madre del ragazzino hanno riferito che il professore in classe avrebbe prima rimproverato il figlio, poi - come si legge negli atti - preso con forza dal maglione fino a sbatterlo sul muro proferendo frasi minacciose come 'Io ti uccido, io ti uccido', utilizzando la forma dialettale. Il tutto sarebbe avvenuto durante le attività didattiche, ed in presenza anche degli altri studenti. Del caso era stati informati anche i vertici della scuola. Il docente ha sin da subito respinto le accuse escludendo qualsiasi azione violenta nei confronti del suo alunno. (ANSA).