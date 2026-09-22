(ANSA) - NEW YORK, 22 SET - "In tutto il Medio Oriente, i conflitti si stanno moltiplicando a catena. Faccio appello ai leader presenti in quest'aula affinché sfruttino al meglio questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo. Lanciamo insieme un messaggio chiaro: i combattimenti devono cessare, gli aiuti umanitari devono poter fluire, e i diritti e le libertà di navigazione devono essere pienamente ripristinati, in conformità con il diritto internazionale". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres aprendo i lavori dell'81esima Assemblea Generale al Palazzo di Vetro nell'ultimo discorso del suo mandato. (ANSA).