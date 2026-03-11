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(ANSA) - ROMA, 11 MAR - La Bce dovrà discutere di vari scenari nella sua riunione del 19 marzo dopo la guerra in Iran, che "introduce un elemento di volatilità in un mondo già complesso" e "rende le proiezioni molto più difficili". Lo ha detto il vicepresidente della banca centrale Luis de Guindos, spiegando che il conflitto crea "a priori" rischi per la crescita ma "potrebbe vedersi un'amplificazione dello shock energetico in grado di condurre a un impatto ancora più intenso sull'attività economica". (ANSA).