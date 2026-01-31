TORINO. Un pomeriggio di forte tensione ha segnato il centro cittadino di Torino, dove un corteo legato alla vicenda del centro sociale Askatasuna, sgomberato nelle settimane scorse, è degenerato in scontri tra una parte dei manifestanti e le forze dell’ordine. I disordini si sono concentrati in diverse zone della città, in particolare lungo corso Regina Margherita, con ripercussioni sulla viabilità e sull’attività quotidiana del quartiere. In un video subito virale di Torino Oggi si vede un poliziotto colpito a martellate da un antagonista.



Secondo quanto ricostruito, durante il passaggio del corteo alcune frange hanno deviato dal percorso autorizzato e sono entrate in contatto con i reparti schierati. In breve tempo la situazione è peggiorata: lanci di oggetti, fumogeni e petardi, incendi di cassonetti e danneggiamenti hanno trasformato l’area in uno scenario di scontri prolungati. La maggioranza dei partecipanti, non coinvolta nelle violenze, si è progressivamente allontanata.



Nel corso degli incidenti diversi operatori delle forze dell’ordine sono rimasti feriti. Il bilancio è ancora provvisorio, ma le autorità parlano di più agenti contusi, assistiti dal personale sanitario intervenuto sul posto insieme ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle aree colpite. La situazione è tornata sotto controllo solo dopo oltre un’ora, con il ripristino graduale della circolazione.



Sugli eventi sono intervenute le istituzioni. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso vicinanza agli agenti feriti attraverso un contatto con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.



Anche dal governo e dall’opposizione sono arrivate prese di posizione di condanna delle violenze, mentre le forze dell’ordine stanno lavorando all’identificazione dei responsabili. Gli accertamenti sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità penali.