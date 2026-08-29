(ANSA) - WASHINGTON, 29 AGO - Stati Uniti e Canada sono entrati in una vera e propria guerra commerciale e a farne le spese saranno i consumatori di entrambi i Paesi. In America, in particolare, secondo quanto riportato da diversi media, è iniziata la corsa all'acquisto di carta igienica uno dei beni che saranno colpiti da dazi del 50% a partire dall'8 settembre. Dopo il fallimento dei negoziati commerciali dello scorso fine settimana, il premier canadese Mark Carney ha, infatti, promesso di replicare alle tariffe statunitensi "dollaro per dollaro" e ha annunciato un elenco di quasi 900 prodotti americani che saranno soggetti a dazi compresi tra il 25% e il 50% a partire dall'8 settembre. Il settore dei prodotti cartacei è tra i più colpiti: il Canada ha minacciato di imporre dazi tra il 25% e il 50% su "carta igienica o semilavorati per fazzoletti". Secondo la Banca Mondiale, nel 2024 gli Stati Uniti hanno importato dal Canada carta igienica per un valore di 328 milioni di dollari, rendendo il Paese il principale esportatore di questo prodotto verso gli Usa. E le grandi catene di vendita al dettaglio come Costco si riforniscono di gran parte dei loro prodotti cartacei proprio in Canada. (ANSA).