(ANSA) - ROMA, 31 OTT - "Se saremo chiamati al governo, dovremmo contribuire agli aiuti militari all'Ucraina in maniera più consistente di quanto abbia fatto il governo Meloni, che per un anno, dal novembre 2025, non ha inviato più niente a Zelenskyi". Così Lorenzo Guerini, esponente del Pd e presidente del Copasir, nel libro di Bruno Vespa "Storia della seconda Repubblica. Da Berlusconi a Meloni, da Prodi a Schlein", in uscita domani da Mondadori e Rai Libri. "Vorrei ricordare - prosegue Guerini - che il secondo governo Conte, di cui ero ministro della Difesa, ha fatto registrare il maggior incremento di spese militari degli ultimi anni. Fu istituito per la prima volta un fondo pluriennale di investimenti per la difesa. Siamo partiti da una spesa pari all'1% del Pil e siamo arrivati all'1,6%. Anche la difesa europea dovrà appoggiare sul rafforzamento delle capacità militari nazionali, all'interno di una pianificazione e di un comando comuni". (ANSA).