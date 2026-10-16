Traffico aereo fortemente rallentato su tutto il territorio nazionale a causa di una serie di anomalie alla rete di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo. Lo comunica Enav, la società che gestisce lo spazio aereo italiano, che esclude qualsiasi ipotesi di attacco hacker o di sabotaggio: «Si esclude che le anomalie siano riconducibili ad attività malevole», si legge nella nota.

I problemi sono emersi nella notte. Grazie all’attivazione dei sistemi di contingency, Enav ha assicurato fino alle 6 di questa mattina una gestione regolare dei voli, senza riduzioni della capacità operativa. Con l’aumento progressivo del traffico e il persistere delle anomalie, però, sono state introdotte misure di regolazione dei flussi, che comportano una temporanea riduzione del numero di aeromobili gestibili nello spazio aereo italiano. Una scelta adottata, spiega la società, per garantire la massima sicurezza delle operazioni.

Le verifiche tecniche, ancora in corso, hanno localizzato l’origine del guasto nella rete geografica di trasmissione dati. Enav sta lavorando per individuarne le cause e ripristinare la piena operatività dei sistemi.

Ripercussioni anche all’aeroporto di Fiumicino, dove al momento risultano quattro voli cancellati, diretti o provenienti da Milano Linate, Riyadh, Tirana e Trieste, e una ventina di collegamenti in ritardo, con attese comprese tra 15 e 60 minuti. Aeroporti di Roma sta informando i passeggeri attraverso il sito, i monitor dello scalo e i propri canali di comunicazione, invitandoli a verificare lo stato del volo con la propria compagnia aerea.

Situazione critica pure in Lombardia. A Malpensa il tabellone delle partenze segnala ritardi da mezz’ora a oltre due ore, mentre per gli arrivi i tempi di attesa sono più contenuti. A Linate gli arrivi registrano ritardi tra i venti minuti e un’ora, le partenze anche superiori all’ora.

Problemi infine a Orio al Serio, nella Bergamasca: il volo Ryanair per Trapani delle 6.50 è decollato con un’ora e mezza di ritardo, quello della stessa compagnia per Berlino con un’ora e venti. L’arrivo del volo Volotea da Olbia, previsto alle 7.45, è stato riprogrammato alle 11.18. Anche la società di gestione dello scalo bergamasco ha pubblicato sul proprio sito un avviso ai passeggeri sui possibili ritardi in partenza e in arrivo.