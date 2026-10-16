(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Disagi negli aeroporti lombardi a causa delle anomalie alla rete che supporta i servizi di controllo del traffico aereo. A Malpensa il tabellone delle partenze indica ritardi da mezzora a oltre due ore, mentre quelli degli arrivi sono più contenuti. Ritardi anche all'aeroporto di Linate: da venti minuti a un'ora gli arrivi, fino a più di un'ora le partenze. Problemi anche all'aeroporto di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, dove il Ryanair delle 6:50 per Trapani è decollato con un'ora e mezza di ritardo; un'ora e venti di ritardo anche per il volo della stessa compagnia diretto a Berlino, mentre l'arrivo del Volotea proveniente da Olbia delle 7:45 è previsto alle 11:18. "A causa di un problema tecnico sui servizi a supporto del sistema di controllo del traffico aereo Enav a livello nazionale - recita un avviso ai passeggeri pubblicato sul sito internet dell'aeroporto -, i voli in programma potrebbero subire ritardi in partenza e in arrivo". (ANSA).