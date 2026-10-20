(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Abbiamo deciso di riformulare la grande gara d'appalto per le mense scolastiche ed escludere dai pasti i cibi processati, con un intervento su un settore che eroga 150.000 pasti al giorno. La gara pluriennale vale quasi 800 milioni di euro". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervendo al forum della Coldiretti in corso a Roma. "Per il 10% dei bambini romani quello della mensa è il pasto più sano della giornata", ha sottolineato il sindaco, richiamando la correlazione tra difficoltà socioeconomiche e consumo di alimenti di scarsa qualità. "Se si costruisce in modo intelligente il rapporto con il territorio, il cibo fresco prodotto vicino può costare meno di quello che troviamo in molti supermercati", ha aggiunto il sindaco. L'obiettivo dell'intervento è valorizzare l'alimentazione sana e "saranno introdotti tanti parametri di qualità dell'alimentazione". Un intervento, ha ricordato Gualtieri, che si inserisce "nella politica del cibo di Roma Capitale, attraverso il Consiglio del cibo, i mercati degli agricoltori, i mercati di prossimità e la valorizzazione dell'agricoltura cittadina". (ANSA).