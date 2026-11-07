"Pieno sostegno al sindaco Roberto Gualtieri che si ricandida per continuare un lavoro di grande trasformazione di questa città mettendo al centro l'accessibilità della casa, dei trasporti, dei servizi. Un grande lavoro di ammodernamento e di rigenerazione urbana Lo sosteniamo, naturalmente, anche in quello che ha dichiarato di voler essere uno sforzo di allargamento ulteriore della maggioranza che lo sostiene. Quindi saremo al suo fianco". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine dell'evento in cui il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha lanciato la sua ricandidatura. Al termine dell'evento Schlein ha raggiunto Gualtieri e i due si sono uniti in un abbraccio. All'evento, infatti, è presente anche la delegazione del Movimento 5 stelle guidata dalla coordinatrice romana, Linda Meleo, assieme all'esponente e parlamentare pentastellato Francesco Silvestri, e tutto il gruppo capitolino, tranne l'ex sindaca Virginia Raggi. Per Azione, oltre al gruppo capitolino, il segretario romano Alessio D'Amato e la deputata Valentina Grippo. Presenti anche le forze che sostengono l'attuale maggioranza: il Pd, Avs (con Europa verde e Sinistra italiana), Sinistra Civica Ecologista, Demos, Italia Viva, Più Uno, associazioni e comitati. (ANSA).