(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Era un uomo libero, un nostro maestro su tante cose, una voce laica che ci mancherà tantissimo, mancherà all'Italia e alla nostra città. Oggi abbiamo deciso di dedicare a lui 'Musei in Musica': in tutte le decine di luoghi coinvolti - musei, ambasciate, musei universitari e musei di Roma Capitale - ogni evento culturale e musicale sarà preceduto da un minuto di silenzio in suo omaggio". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, parlando con i cronisti alla camera ardente di Corrado Augias allestita nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. "Oggi assistiamo a un omaggio grandissimo da parte dei cittadini, in fila da stamattina molto presto, a un cittadino esemplare che ha dato un contributo incalcolabile alla ricchezza del dibattito pubblico - ha proseguito il primo cittadino -. È stato un grandissimo uomo di cultura che incarnava i valori dell'Illuminismo, del libero confronto delle idee, del pensiero critico e i grandi principi universali della nostra democrazia e della nostra Costituzione. Penso, tra i tanti ricordi, alla sua partecipazione alle Feste della Resistenza, dove ha portato la sua straordinaria capacità di unire memoria, storia e riflessione civica".Gualtieri ha poi ricordato il lungo percorso professionale del giornalista, dai decenni trascorsi al quotidiano 'la Repubblica' - "che è stata la sua casa, con le lettere e i suoi grandi articoli" - fino alla "capacità unica di utilizzare il mezzo televisivo in modo maturo e coinvolgente": "Personalmente adoravo quel suo modo di essere al tempo stesso profondo ma sempre con un velo di ironia e uno sguardo curioso sulla storia, capace di trasmettere come pochissimi la grandezza e la tragicità dei passaggi umani. Dietro quell'atteggiamento bonario e quell'apparente distacco ironico da lord signorile trasmetteva in realtà un'empatia fortissima". Su come sarà il mondo senza Corrado Augias, il sindaco ha sottolineato: "Sarà un mondo un po' più povero senza quel suo sguardo intelligente, colto, laico e al tempo stesso sempre rispettoso - penso ad esempio a come, da laico, dialogava con gli uomini di fede con grande interesse e spirito di ricerca -. Lo ricordo con grande affetto e riconoscenza anche personale: è un grande dolore, ma ci ha lasciato davvero tantissimo". Infine, sulla scelta e sul percorso finale dello scrittore, Gualtieri ha concluso: "Corrado Augias era un uomo libero, ha vissuto anche la malattia e il dolore con una forza straordinaria. Esprimo grande rispetto, ammirazione per lui e tutta la mia vicinanza alla sua bellissima famiglia". (ANSA).