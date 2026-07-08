(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Saluto e ringrazio l'Auditorium Parco della Musica di Roma che ci ospita e l'ANSA, tutta la l'ANSA, non solo per questa mostra, ma per il lavoro così importante che fa per documentare la vita del nostro Paese in modo così importante e qualificato. E anche appunto per aver messo a disposizione una mostra molto ben costruita, un punto di vista monografico così importante in cui vengono raccontati ottanta anni di vita segnati dal ruolo delle donne. E questo è importantissimo perché noi scontiamo ancora un deficit di rappresentazione, di valorizzazione delle donne". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri alla presentazione della mostra "Le donne della Repubblica. Ottanta anni di conquiste nelle cronache dell'ANSA. 1946 - 2026" da oggi e fino al 13 settembre visitabile gratuitamente all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma. All'evento partecipano numerosi ospiti e visitatori e anche una delle protagoniste, Novella Calligaris, prima fra atlete e atleti italiani a vincere una medaglia olimpica nel nuoto e a stabilire un primato mondiale, negli 800 metri stile libero. Con lei anche Olivia, nipote di Anna Magnani, un altro dei volti storici della mostra, che nel 1956 fu la prima attrice di lingua non inglese a vincere un Oscar per il film 'La rosa tatuata'. (ANSA).