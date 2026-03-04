(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha finalizzato l'acquisizione di un ramo d'azienda avente ad oggetto gli asset operativi di Titagarh Firema, società attiva nella progettazione e realizzazione di veicoli ferroviari. Lo annuncia una nota del gruppo. L'ingresso di Firema nel perimetro Fs, attraverso la sua controllata Fs Fabbrica Italiana Treni, si legge, consente di rafforzare le capacità industriali nel comparto del materiale rotabile e di migliorare il coordinamento tra attività di progettazione e costruzione, con benefici attesi in termini di gestione delle commesse, controllo dei costi, presidio delle forniture critiche e tempi di produzione. (ANSA).