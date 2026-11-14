(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Manifestanti queer e gay hanno sfidato oggi la repressione dei diritti Lgbtq+ in Turchia per prendere parte a una manifestazione per il clima ad Antalya organizzata dagli attivisti nella città che ospita il vertice Cop31. Lo riferisce il Guardian. I gruppi Lgbtq+ sono nel mirino delle autorità turche dallo scorso settembre con la polizia che controlla gli attivisti nelle loro case o negli uffici delle Ong che si battono per i loro diritti. Ma oggi pomeriggio, attivisti della società civile provenienti da tutto il mondo, riuniti ad Antalya per il vertice sul clima dell'Onu, hanno formato un cordone attorno a loro mentre sventolavano bandiere arcobaleno. La polizia turca ha messo in atto un'imponente operazione di sicurezza intorno alla manifestazione. I partecipanti sono stati perquisiti due volte e le loro borse sono state controllate all'ingresso del Parco Aydin Kanza, dove si è radunata la protesta. L'intero percorso è stato transennato con barriere d'acciaio per impedire a chiunque di entrare o uscire fino alla fine. La polizia ha esaminato gli slogan sui cartelli dei manifestanti e in alcuni casi li ha fotografati. La partecipazione degli attivisti Lgbtq+ alla marcia è stata pianificata con cura in anticipo. Gli organizzatori della protesta si sono assicurati che le bandiere fossero disponibili, ma non sono state srotolate finché gli attivisti non sono stati circondati in sicurezza da gruppi della società civile e dai media. (ANSA).