(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Il turista che arriva in Italia cerca qualcosa in più rispetto alla bellezza dei nostri luoghi, alla cultura e alla gastronomia. Dobbiamo saper interpretare questa trasformazione, e la rigenerazione dei territori è la risposta. Lo scorso anno i turisti hanno speso circa 56,7 miliardi di euro in Italia, esclusi i viaggi: il 24% nella ristorazione e il 15% nei negozi. Dobbiamo preservare l'identità e l'unicità della nostra offerta, perché è questo che rende l'Italia diversa dalle altre destinazioni". Lo dice il presidente di Confesercenti Nico Gronchi intervenendo al Forum dell'associazione a piazza del Popolo a Roma a cui ha partecipato anche il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi. "Il turismo è da tempo uno dei motori più potenti dell'economia italiana, un'industria fatta di imprese che generano ricchezza e occupazione sui territori. Ma è anche un settore che ha bisogno di essere accompagnato nelle sfide del futuro", sottolinea il presidente di Assoturismo Confesercenti Vittorio Messina. "Dall'aumento dei costi energetici ai cambiamenti globali che stanno già ridisegnando la geografia dei flussi turistici e la stagionalità delle presenze, le nostre imprese devono affrontare trasformazioni profonde. Servono politiche e strumenti adeguati per sostenerne la competitività". (ANSA).