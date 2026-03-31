(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Beppe Grillo ha notificato al M5s presieduto da Giuseppe Conte l'atto di citazione davanti al Tribunale di Roma per rivendicare la titolarità del nome e del simbolo "Movimento 5 Stelle". E' quanto scrive la testata giornalistica on line Open. L'udienza - viene aggiunto - dovrebbe tenersi a luglio. "La battaglia legale sarà difficile, lunga e complessa - scrive sui social l'ex parlamentare M5s Marco Bella, vicino a Grillo - E chi sarà in prima fila sarà purtroppo Beppe. Proprio la persona che il MoVimento la ha fondato, costretto ancora una volta a metterci soldi suoi. Contro qualcuno che, invece, si è assicurato milioni di finanziamenti pubblici. La dignità, però, non ha prezzo. E' una battaglia giusta e per quanto difficile va fatta. Se vi rimane ancora un po' di dignità, ridate il simbolo e il nome del MoVimento a Beppe. E andate per la vostra strada. Fatevi il vostro simbolo. Loro, purtroppo, non credo molleranno. Noi nemmeno. Forza Beppe!". (ANSA).