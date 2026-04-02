(ANSA) - ROMA, 02 APR - "Chi ha dei costi in più per il carburante mandi la fattura all' Ambasciata Americana per il rimborso, essendo gli Usa responsabili dell'aumento. P.s. in Nuova Zelanda hanno cominciato a farlo". E' l'ultima proposta - in chiave antibellica - che Beppe Grillo lancia tramite il suo blog allegando la foto - a mò di esempio - di una "fattura proforma" compilata da "Beppe Grillo e famiglia. Destinatario: Ambasciata degli stati Uniti d'America in Italia, Via Vittorio Veneto, 121 - 00187 Roma. Oggetto: Rimborso per incremento del costo del carburante conseguente all'escalation bellica in Iran. Si richiede il rimborso del maggior esborso sostenuto da Beppe Grillo e famiglia per l'acquisto di carburante, a seguito dell'aumento dei prezzi energetici determinato dall'escalation militare in Iran e dalle conseguenti tensioni internazionali sui mercati. Voce di addebito: Maggior costo del carburante subito da Beppe Grillo e Famiglia euro 1.000,00". (ANSA).