(ANSA) - NAPOLI, 10 OTT - "Anche se la popolazione italiana ha dimostrato di essere dalla parte della Palestina, dalla parte dei palestinesi e contro il genocidio, sappiamo che ancora oggi questo Governo, fascista, continua a essere complice diretto, autore diretto, di politiche sistemiche volte alla completa deumanizzazione delle persone che provano ad attraversare il Mediterraneo: questa deumanizzazione passa attraverso la costruzione dei Cpr che sono dei veri e propri campi di concentramento". Lo ha detto l'attivista Greta Thunberg, sul palco del Marea Village a Napoli. (ANSA).