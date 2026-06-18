(ANSA) - ROMA, 18 GIU - La quota di giornate estive con una temperatura media percepita superiore a 32°C, soglia oltre cui l'organismo entra in condizioni di forte stress da calore mettendo a rischio la salute delle persone, è passata dal 39% nel periodo 1991-2000 al 62% nel periodo 2021-2025. E' quanto afferma uno studio di Greenpeace. Nell'estate del 2025 le Regioni con la quota più alta di giornate oltre questa soglia sono state Puglia, Sicilia, Basilicata, Emilia-Romagna e Lombardia. È quanto emerge dal rapporto di Greenpeace Italia "L'estate che scotta", basato sui dati Istat. "Una situazione dovuta alla crisi climatica - scrive l'associazione ambientalista- alimentata dalle aziende dei combustibili fossili, principali responsabili del surriscaldamento globale. Greenpeace chiede al governo italiano di introdurre una tassazione dei profitti delle aziende dei combustibili fossili e di usare le risorse raccolte per finanziare misure di transizione energetica e adattamento climatico, e abbandonare rapidamente le fonti fossili, a partire da un piano di phase-out del gas entro il 2035". Nei capoluoghi di Regione, la media delle temperature superficiali massime registrate nell'estate del 2025 ha mostrato valori allarmanti: dieci città su venti hanno superato i 40°C, con picchi oltre i 44°C a Roma, Torino e Cagliari. Circa l'87% degli abitanti dei capoluoghi di Regione, pari a 8,2 milioni di persone, vive in quartieri dove in estate la media delle temperature massime superficiali supera i 40°C. Tra questi ci sono circa 283 mila bambini sotto i 5 anni e 1,1 milioni di anziani oltre i 74 anni, categorie particolarmente vulnerabili al caldo estremo. (ANSA).