(ANSA) - BRUXELLES, 01 OTT - La crisi energetica "è durata più a lungo di quanto ci aspettassimo e i prossimi mesi saranno difficili". Per questo la Grecia chiede alla Commissione europea "ulteriore flessibilità" nel quadro di governance economica "per consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno per i cittadini e le imprese, salvaguardando al contempo la sostenibilità fiscale". Lo si legge nella lettera che il primo ministro greco, Kyriakos Mītsotakīs, ha indirizzato alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, di cui l'ANSA ha preso in visione una copia. Tra le altre cose, il premier di Atene chiede di valutare "l'esclusione dall'indicatore della spesa netta" delle misure temporanee adottate dagli Stati membri "entro certi limiti", tenendo conto "anche delle entrate Iva aggiuntive generate dall'aumento imprevisto dell'inflazione generale dei prezzi innescato dall'inflazione energetica", si legge nella missiva. (ANSA).