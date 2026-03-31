(ANSA) - ROMA, 01 APR - "Devo fare i complimenti a Rino Gattuso, credo che sia stato un grande allenatore. Gli ho chiesto di rimanere alla guida tecnica di questi ragazzi, così come lo ho chiesto a Buffon, c'è stato un momento di sintonia nello spogliatoio con questi ragazzi. I ragazzi sono stati eroici. La parte tecnica è da salvaguardare al 100%, per quanto riguarda la parte politica c'è una sede, abbiamo convocato un consiglio federale la prossima settimana. Capisco l'esercizio della richiesta di dimissioni a piè sospinto, ma sono valutazioni che spettano nelle norme al consiglio federale". Così il presidente Figc Gabriele Gravina in conferenza stampa. (ANSA).