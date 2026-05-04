(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 04 MAG - E' salito "per gioco" sul tettino della minicar guidata da un amico minorenne il ragazzo che ha riportato gravi lesioni in seguito al ribaltamento della vettura nel parcheggio di un centro commerciale a Foligno. Emerge dagli accertamenti della polizia di Stato, ricostruiti in una nota diffusa dalla questura di Perugia. Gli agenti sono intervenuti dopo che era stato segnalato un incidente stradale con feriti al numero unico di emergenza. Hanno così constatato la presenza del personale sanitario del 118, intento a prestare soccorso a un ragazzo, successivamente trasportato in elicottero, in gravi condizioni, all'ospedale di Perugia dove è ora ricoverato con riserva di prognosi in terapia intensiva. Dai primi accertamenti dei poliziotti è emerso che il ragazzo, maggiorenne, è salito una prima volta "per gioco" sul tettino della minicar e durante una manovra mentre la macchina era in marcia è stato sbalzato senza riportare conseguenze. In seguito, il giovane è risalito sul tettino da dove, dopo una curva, a seguito del ribaltamento dell'auto, è stato nuovamente sbalzato andando ad impattare violentemente la testa a terra e riportando gravi lesioni. Gli accertamenti alcolemici sul giovane alla guida hanno dato esito negativo. E' stato quindi denunciato a piede libero all'Autorità giudiziaria per il reato lesioni personali stradali gravi. (ANSA).