(ANSA) - CREMONA, 29 AGO - È tornata alla normalità la situazione al Pronto Soccorso dell'ospedale di Cremona, dove nelle scorse ore sono state assistite 43 persone per le conseguenze della grave ondata di maltempo che ieri pomeriggio si è abbattuta sulla città e ha interessato anche la struttura ospedaliera, che non ha però riportato danni di rilievo. "La maggior parte è stata dimessa, una rimane in osservazione, mentre quattro pazienti traumatizzati necessitano di ricovero", spiega Francesca Co', direttore del Pronto Soccorso di Cremona, dove per far fronte all'emergenza è stato necessario potenziare i turni medici e infermieristici. "Ci siamo trovati a gestire quasi contemporaneamente l'arrivo di oltre quaranta persone e il sistema dell'emergenza-urgenza ha risposto con tempestività", sottolinea Ezio Belleri, Direttore generale dell'Asst di Cremona, che ringrazia "tutti gli operatori che si sono messi immediatamente a disposizione" e rivolge un "pensiero" a chi sta affrontando gli esiti del maltempo ed è impegnato nella messa in sicurezza degli edifici e nel ripristino dei danni. Nessuna delle persone soccorse in ospedale era in gravi condizioni e non si sono registrati codici rossi. "Abbiamo trattato soprattutto traumi, provocati da cadute o dal tentativo di trovare riparo dalla grandine, in particolare alla testa e alle mani. In quattro casi sono state riscontrate fratture di femore", dice Enrico Storti, direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza dell'Asst di Cremona. (ANSA).