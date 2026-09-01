(ANSA) - BOLZANO, 01 SET - Nella serata di lunedì un violento temporale ha interessato la Valle Isarco, Alto Adige, colpendo in particolare Varna, Bressanone e le località circostanti: registrate intense precipitazioni accompagnate da grandine, con chicchi fino a circa cinque centimetri di diametro. Numerose cantine, garage e altri locali sono stati allagati e in alcuni punti acqua e grandine hanno raggiunto un'altezza di circa 70 centimetri. I vigili del fuoco volontari di Varna, Bressanone e dei dintorni sono rimasti impegnati per diverse ore nella gestione dei numerosi interventi. (ANSA).