(ANSA) - L'AQUILA, 24 NOV - I soccorritori hanno recuperato questa mattina i resti umani individuati nella Valle dell'Inferno, sul versante teramano del Gran Sasso. Gli accertamenti, disposti dall'autorità giudiziaria, dovranno stabilire se appartengano a Karol Brozek, l'escursionista polacco scomparso il 19 novembre 2025 dopo essere partito da Campo Imperatore con i suoi due cani. Un elicottero della Guardia di finanza di Pescara ha portato sul posto i militari del Soccorso alpino delle Fiamme gialle e i tecnici del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. A coordinare l'intervento sono state le prefetture dell'Aquila e di Teramo. La Guardia di finanza conferma che nello zaino trovato venerdì 20 novembre c'erano i documenti di identità di Brozek, insieme ad attrezzatura video-fotografica e abbigliamento da montagna. L'indomani, durante i sorvoli, l'equipaggio dell'elicottero aveva avvistato altro materiale in una zona impervia del comune di Isola del Gran Sasso. Il maltempo aveva impedito di distinguerlo. Domenica 22 novembre una pattuglia della Finanza ha raggiunto la zona a piedi e con un drone portatile ha accertato la presenza di resti umani. La sorella gemella dell'uomo scomparso, Diana, che in questi mesi aveva più volte chiesto di cercare il fratello nella valle, gli ha dedicato una storia su Facebook. L'immagine, elaborata con l'intelligenza artificiale, raffigura Karol di spalle, con lo zaino, in cammino verso le montagne accanto a un cane. Sulle note di 'Tears in Heaven' di Eric Clapton, la scritta in italiano: "Addio fratello, ci vediamo dall'altra parte...". (ANSA).