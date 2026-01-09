(ANSA) - CARACAS, 09 GEN - Il governo venezuelano della presidente ad interim Delcy Rodriguez ha confermato l'arrivo a Caracas di una delegazione del Dipartimento di Stato Usa con l'obiettivo di "realizzare valutazioni tecniche e logistiche inerenti le funzioni diplomatiche". E' quanto si legge in un comunicato dove si afferma inoltre che "allo stesso modo una delegazione di diplomatici venezuelani verrà inviata negli Stati Uniti per realizzare un lavoro analogo". Il comunicato ribadisce che il Venezuela ritiene di essere "vittima di un'aggressione" ma conclude che Caracas "affronterà questa aggressione attraverso la via diplomatica". (ANSA).