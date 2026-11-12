(ANSA) - GENOVA, 12 NOV - Diciotto milioni e mezzo di euro per danno all'immagine davanti alla comunità internazionale e per il superlavoro a cui sono stati sottoposti la Digos e l'antiterrorismo che hanno condotto l'inchiesta. E' quanto chiedono come risarcimento la presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero dell'Interno all'attivista palestinese Mohammad Hannoun e agli altri 5 imputati per i presunti fondi ad Hamas. Il governo italiano questa mattina davanti alla gup Carla Pastorini ha chiesto e ottenuto di costituirsi parte civile nel processo. Non pervenuto invece lo Stato di Israele, anch'esso citato come parte offesa. Il pm ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti e sei gli imputati. (ANSA).