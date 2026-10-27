(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Il governo è al lavoro per individuare nuove iniziative industriali in grado di generare ricadute occupazionali concrete e offrire prospettive di sviluppo al territorio di Taranto. L'obiettivo, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, è individuare soluzioni per effetti immediati sul piano occupazionale e delineare una strategia con nuovi progetti e investimenti sul territorio regionale. Inoltre, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha incontrato i vertici di Leonardo, Ferrovie dello Stato, Fincantieri e Rheinmetall Italia per approfondire possibili interventi da realizzare in Puglia. (ANSA).