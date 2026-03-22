(ANSA) - LOS ANGELES, 22 MAR - Ryan Gosling tocca le stelle. 'L'ultima missione: Project Hail Mary', con l'ex Ken protagonista, apre nelle sale di Stati Uniti e Canada a 80,6 milioni di dollari e a livello globale sfiora i 141 milioni, segnando il miglior esordio dell'anno. Il film di fantascienza diretto dai premi Oscar Phil Lord e Christopher Miller (Spider-Man - Un nuovo universo) è anche la seconda miglior apertura per un film non appartenente a un franchise. Segue a corta distanza 'Oppenheimer', che nell'estate del 2023 aveva debuttato a 82,4 milioni per chiudere la sua corsa a 330 milioni in Nord America e a 976 milioni a livello mondiale. Anche per Gosling è il secondo miglior esordio in carriera, dopo 'Barbie', che aveva aperto a 162 milioni. Il film segna inoltre il miglior avvio di sempre per Amazon MGM Studios. Al secondo posto si conferma un altro titolo originale, ma d'animazione. 'Jumpers - Un salto tra gli animali', diretto da Daniel Chong per Pixar (proprietà Disney), continua il suo cammino trionfale ai botteghini incassando altri 18 milioni nel weekend. I laboriosi e divertenti castori di questa tenera commedia ambientalista raggiungono in tre settimane in sala un totale domestico di 120 milioni. Terza posizione per 'Dhurandhar: The Revenge', thriller d'azione indiano con Ranveer Singh, Sanjay Dutt e R. Madhavan, che apre a 13,5 milioni. Miglior debutto di sempre per una produzione Bollywood in Nord America: un dato ancora più significativo alla luce della durata di quattro ore e di una distribuzione limitata. Delude invece l'avvio di 'Finché morte non ci separi 2', sequel a cavallo tra commedia e horror diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett con il rotorno di Samara Weaving e l'arrivo di un cast tutto nuovo, tra cui spiccano Sarah Michelle Gellar, Kathryn Newton, Shawn Hatosy ed Elijah Wood: il film supera appena i 9 milioni, ben al di sotto delle attese che lo davano intorno ai 20 milioni. Titolo Searchlight (sempre Disney), arriverà in Italia il 9 aprile. Chiude la top five 'Reminders of Him - La parte migliore di te'. Distribuito da Universal Pictures, il dramma romantico con Maika Monroe e Tyriq Withers incassa 8 milioni nel secondo fine settimana in sala, per un totale di 33 milioni. (ANSA).